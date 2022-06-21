Вернидуб пояснив прихід у Кривбас

Джерело - fckryvbas.
Новоспечений головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб пояснив підписання контракту з новачком УПЛ.
Про це розповів сам український фахівець.
"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями.
А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України", – розповів Вернидуб.
Тренерську роботу Юрій Миколайович поєднуватиме зі службою в Збройних силах України у Кривому Розі.