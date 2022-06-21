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Вернидуб пояснив прихід у Кривбас

Сьогодні 15:41 172 0
Юрій Вернидуб прокоментував призначення головним тренером Кривбаса
Вернидуб пояснив прихід у Кривбас
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.

Новоспечений головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб пояснив підписання контракту з новачком УПЛ.

Про це розповів сам український фахівець.

"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями.

А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України", – розповів Вернидуб.

Тренерську роботу Юрій Миколайович поєднуватиме зі службою в Збройних силах України у Кривому Розі.

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