Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса

Юрій Вернидуб повертається до роботи в УПЛ

Український тренер Юрій Вернидуб очолив Кривбас.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Клуб із Кривого Рогу оголосив про підписання трирічного контракту з новим головним тренером.

В тренерський штаб Вернидуба у Кривбасі увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко та тренер воротарів Тарас Гребенюк.

Вернидуб поєднуватиме тренерську роботу зі службою у лавах Збройних сил України. Згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Вернидуба перевели у Кривий Ріг для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", – йдеться в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

Нагадаємо, останнім місцем роботи українського тренера був молдовський Шериф, з яким він виступав у груповому етапі Ліги чемпіонів та плей-оф Ліги Європи. Після вильоту з єврокубків Вернидуб пішов на фронт захищати Україну від росії.