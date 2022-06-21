Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 1688
Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса
Сьогодні 10:25 220
Шахтар продав Нереса до Бенфіки
Вчора 22:10 463
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
Вчора 20:24 412
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
Вчора 20:11 398
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
Вчора 19:54 597
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу
Вчора 19:39 550
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Вчора 18:25 479
Прометей підписав Ісуфа Санона
Вчора 17:24 289
Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:25 300
Прямі трансляції

Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса

Сьогодні 10:25 220 0
Юрій Вернидуб повертається до роботи в УПЛ
Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Український тренер Юрій Вернидуб очолив Кривбас.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Клуб із Кривого Рогу оголосив про підписання трирічного контракту з новим головним тренером.

В тренерський штаб Вернидуба у Кривбасі увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко та тренер воротарів Тарас Гребенюк.

Вернидуб поєднуватиме тренерську роботу зі службою у лавах Збройних сил України. Згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Вернидуба перевели у Кривий Ріг для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", – йдеться в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

Нагадаємо, останнім місцем роботи українського тренера був молдовський Шериф, з яким він виступав у груповому етапі Ліги чемпіонів та плей-оф Ліги Європи. Після вильоту з єврокубків Вернидуб пішов на фронт захищати Україну від росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бущан: Мабуть, Суркіс дивився у майбутнє Бущан: Мабуть, Суркіс дивився у майбутнє 640
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні 479
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО 2943
Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп 848
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу 550
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн 597
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3452
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30602
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17622
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3110 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13510 25
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11859