Мане пройде медогляд у Баварії

Мане близький до переходу у Баварію

Нападник Ліверпуля Садіо Мане сьогодні прилетить до Мюнхена близько 12:00 за Києвом, щоб пройти медичний огляд для Баварії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після прильоту форвард вирушить до лікарні, щоб пройти медичне обстеження, перш ніж заселитися до готелю та відвідати спортивні об'єкти Баварії.

Минулого тижня клуби погодили трансфер Мане. Ліверпуль отримає за гравця 35 млн фунтів.

У минулому сезоні Мане провів за Ліверпуль 51 матч, у якому забив 23 м'ячі і зробив 5 гольових передач.

Нагадаємо, у Баварії підтвердили трансфер Мане.