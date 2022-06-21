Динамо розглядає три міста для проведення єврокубків

Джерело - tribuna.
Динамо може проводити єврокубкові матчі на стадіоні Вісли у Кракові.
Про це розповів уповноважений мера Кракова з питань розвитку фізичної культури Януш Козьол
Також існує варіант з проведенням матчів єврокубків у Вроцлаві та Бухаресті.
"Динамо запитало в нас, чи зможе київський клуб зіграти перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з Фенербахче у Кракові.
Я знаю, що вони також ведуть переговори з Вроцлавом і Бухарестом. Зараз вони перебувають на тренувальному таборі в Румунії. Вони не знають, який саме варіант оберуть. 230 000 їхніх земляків, які зараз живуть у Кракові або поблизу нього, виступають за варіант з Краковом.
Таких матчів може бути близько семи", – сказав Козьол.
Нагадаємо, Хацкевич може очолити польський клуб.