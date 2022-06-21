Динамо розглядає три міста для проведення єврокубків

Динамо може проводити єврокубкові матчі на стадіоні Вісли у Кракові.

Про це розповів уповноважений мера Кракова з питань розвитку фізичної культури Януш Козьол

Також існує варіант з проведенням матчів єврокубків у Вроцлаві та Бухаресті.

"Динамо запитало в нас, чи зможе київський клуб зіграти перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з Фенербахче у Кракові.

Я знаю, що вони також ведуть переговори з Вроцлавом і Бухарестом. Зараз вони перебувають на тренувальному таборі в Румунії. Вони не знають, який саме варіант оберуть. 230 000 їхніх земляків, які зараз живуть у Кракові або поблизу нього, виступають за варіант з Краковом.

Таких матчів може бути близько семи", – сказав Козьол.