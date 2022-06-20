Хацкевич може очолити польський клуб

Джерело - sport.ua.
Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич може продовжити свою кар'єру у Польщі.
Про це повідомляє sport.interia.pl.
Інтерес до Хацкевича проявляє Гурнік із міста Забже. Минулого тижня команда, яка посіла восьме місце у польській Екстракласі, звільнила з посади головного тренера Яна Урбана.
Окрім Хацкевича, Гурнік розглядає кандидатури Міхала Гашпаріка та Бартоша Гауля. Сам Хацкевич зацікавлений у роботі у Гурніку.
48-річний білоруський фахівець перебуває у статусі безробітного з березня минулого року, коли його було звільнено з Ротора.
Раніше Самбрано звинуватив Хацкевича та Динамо у повній неповазі.