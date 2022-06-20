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Хацкевич може очолити польський клуб

Вчора 21:56 247 0
Гурнік зацікавився екснаставником киян
Хацкевич може очолити польський клуб
#Олександр Хацкевич

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич може продовжити свою кар'єру у Польщі. 

Про це повідомляє sport.interia.pl.

Інтерес до Хацкевича проявляє Гурнік із міста Забже. Минулого тижня команда, яка посіла восьме місце у польській Екстракласі, звільнила з посади головного тренера Яна Урбана.

Окрім Хацкевича, Гурнік розглядає кандидатури Міхала Гашпаріка та Бартоша Гауля. Сам Хацкевич зацікавлений у роботі у Гурніку.

48-річний білоруський фахівець перебуває у статусі безробітного з березня минулого року, коли його було звільнено з Ротора.

Раніше Самбрано звинуватив Хацкевича та Динамо у повній неповазі.

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