ПСЖ до кінця тижня звільнить Почеттіно

Крістоф Галтьє очолить ПСЖ

ПСЖ найближчим часом отримає нового головного тренера.

Про це повідомляє L'Equipe.

Чинний наставник парижан Маурісіо Почеттіно буде звільнений до кінця тижня. Звільнення відбудеться у четвер, 23 червня.

ПСЖ виплатить тренеру та його штабу 15 млн євро компенсації.

На заміну Почеттіно буде призначено Крістоф Галтьє. Наразі столичний клуб веде переговори з Ніццою щодо компенсації. Ця сума сягає близько 10 млн євро.

Вже до початку (4 липня) передсезонної підготовки ПСЖ має керувати Галтьє.

Раніше Зідан прийняв остаточне рішення щодо ПСЖ.