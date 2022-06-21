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ПСЖ до кінця тижня звільнить Почеттіно

21.06.2022 08:27 288 0
Крістоф Галтьє очолить ПСЖ
ПСЖ до кінця тижня звільнить Почеттіно
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

ПСЖ найближчим часом отримає нового головного тренера.

Про це повідомляє L'Equipe.

Чинний наставник парижан Маурісіо Почеттіно буде звільнений до кінця тижня. Звільнення відбудеться у четвер, 23 червня.

ПСЖ виплатить тренеру та його штабу 15 млн євро компенсації.

На заміну Почеттіно буде призначено Крістоф Галтьє. Наразі столичний клуб веде переговори з Ніццою щодо компенсації. Ця сума сягає близько 10 млн євро.

Вже до початку (4 липня) передсезонної підготовки ПСЖ має керувати Галтьє.

Раніше Зідан прийняв остаточне рішення щодо ПСЖ.

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