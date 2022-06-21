ПСЖ до кінця тижня звільнить Почеттіно

Джерело - sport.ua.
ПСЖ найближчим часом отримає нового головного тренера.
Про це повідомляє L'Equipe.
Чинний наставник парижан Маурісіо Почеттіно буде звільнений до кінця тижня. Звільнення відбудеться у четвер, 23 червня.
ПСЖ виплатить тренеру та його штабу 15 млн євро компенсації.
На заміну Почеттіно буде призначено Крістоф Галтьє. Наразі столичний клуб веде переговори з Ніццою щодо компенсації. Ця сума сягає близько 10 млн євро.
Вже до початку (4 липня) передсезонної підготовки ПСЖ має керувати Галтьє.