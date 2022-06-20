Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн

Український фахівець незадоволений рівнем вже наявних воротарів

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров хоче запросити в команду голкіпера Шахтаря Андрія Пятова.

Про це повідомляє Футбол24.

Український фахівець незадоволений рівнем вже наявних воротарів. Він вважає, що ця позиція потребує підсилення.

Відзначається, що Пятову нічого не завадить залишити Україну у воєнний час, оскільки він є багатодітним батьком. На рішення 37-річного футболіста може вплинути фінансова ситуація в Шахтарі, а також ставка клубу на Анатолія Трубіна.

Чинний договір Пятова з гірниками розрахований до 2023 року. Проте, він може домовитись про статус вільного агента, щоб отримати хороший контракт в Аль-Айні. Інтереси українця представляє агент Вадим Шаблій, який свого часу працевлаштовував у Ференцварош Реброва гравців УПЛ - Зубкова, Харатіна та Ігнатенка.

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