Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
Вчора 20:34 1454
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
Сьогодні 20:24 135
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
Сьогодні 20:11 150
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
Сьогодні 19:54 190
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 19:39 208
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Сьогодні 18:25 239
Прометей підписав Ісуфа Санона
Сьогодні 17:24 181
Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:25 198
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Сьогодні 12:55 354
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:55 17855
Прямі трансляції

Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн

Сьогодні 19:54 190 0
Український фахівець незадоволений рівнем вже наявних воротарів
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
#Сергій Ребров, #Андрій Пятов

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров хоче запросити в команду голкіпера Шахтаря Андрія Пятова.

Про це повідомляє Футбол24.

Український фахівець незадоволений рівнем вже наявних воротарів. Він вважає, що ця позиція потребує підсилення.

Відзначається, що Пятову нічого не завадить залишити Україну у воєнний час, оскільки він є багатодітним батьком. На рішення 37-річного футболіста може вплинути фінансова ситуація в Шахтарі, а також ставка клубу на Анатолія Трубіна.

Чинний договір Пятова з гірниками розрахований до 2023 року. Проте, він може домовитись про статус вільного агента, щоб отримати хороший контракт в Аль-Айні. Інтереси українця представляє агент Вадим Шаблій, який свого часу працевлаштовував у Ференцварош Реброва гравців УПЛ - Зубкова, Харатіна та Ігнатенка.

Раніше були чутки про можливий переїзд в ОАЕ капітана Динамо Сергія Сидорчука.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО 770
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України 17855
Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції 221584
Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином 1038
Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Істборні Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Істборні 504
СК Дніпро-1 може зберегти Йовичевича СК Дніпро-1 може зберегти Йовичевича 477
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7791
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203052
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19461
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47541
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15823 5
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14575