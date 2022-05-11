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Самбрано звинуватив Хацкевича та Динамо у повній неповазі

Сьогодні 18:40 141 0
Ексфутболіст київської команди негативно висловився на адресу біло-синіх
Самбрано звинуватив Хацкевича та Динамо у повній неповазі
#Динамо

Джерело - libero.pe.

Перуанський центральний захисник Бока Хуніорс Карлос Самбрано розповів, як до нього ставилися в київському Динамо, зокрема, тодішній головний тренер команди Олександр Хацкевич, а також розкрив деякі подробиці свого скандального відходу з українського клубу.

"Дещо дивно, бо я перейшов до Динамо з дуже серйозним контрактом, а тренер зі мною не розмовляв, мабуть, він мене не просив, а керівники хотіли підписати. Мене взагалі не брали до уваги, незважаючи на те, що я грав у Швейцарії, але все одно тренер не хотів розраховувати на мене. Думаю, він був би щирішим, якби сказав мені, що не планує на мене розраховувати і все, але він жодного разу не поговорив зі мною ні про що.

Я провів шість місяців у розгубленості (нічого не роблячи), як то кажуть. Уявіть, що мені сказали приїхати на тренування у той час, коли там нікого не було! Це повна неповага. Вони хотіли, щоб мені це набридло і я заговорив про розірвання контракту за своєю волею, бо я мав дорогий контракт. Якби мені сказали прямо, я нормально до цього ставився б.

У будь-якому разі, я залишився вірним своїм принципам, я ніколи не виявляв неповаги до когось, я ходив на тренування, а мій агент порадив мені записувати себе на відео на об'єктах, щоб у мене були докази на випадок, якщо вони захочуть сказати, що я ніколи не з'являвся в команді. У результаті він фотографував мене як дурного хлопчика, щоб довести, що я відвідував тренування у момент, коли на них нікого не було. Але докази треба було мати.

Зрештою вони виконали своє завдання. Динамо не хотіло розривати зі мною контракт, тому що вони були винні мені багато грошей. Мені довелося відмовитись і забути про серйозну суму, щоб я міг підписати контракт із "Бока Хуніорс", - розповів Самбрано.

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