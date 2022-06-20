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Кулібалі відхилив пропозицію Барселони

Сьогодні 18:55 234 0
Захисник хоче завершити кар'єру у Наполі
Кулібалі відхилив пропозицію Барселони
#Барселона, #Каліду Кулібалі

Джерело - sport.ua.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі відхилив пропозицію про перехід до Барселони. 

Про це повідомляє La Repubblica.

31-річний сенегалець хоче завершити кар'єру в Наполі.

Контракт Кулібалі з неаполітанським клубом спливає влітку 2023 року. Він бажає обговорити своє майбутнє з керівництвом Наполі після завершення відпустки. Окрім Барселони, на Кулібалі також претендує Ювентус.

Кулібалі виступає за Наполі з 2014 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи та 3 асисти у 34 матчах у всіх турнірах.

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