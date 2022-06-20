Кулібалі відхилив пропозицію Барселони

Захисник хоче завершити кар'єру у Наполі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі відхилив пропозицію про перехід до Барселони.

Про це повідомляє La Repubblica.

31-річний сенегалець хоче завершити кар'єру в Наполі.

Контракт Кулібалі з неаполітанським клубом спливає влітку 2023 року. Він бажає обговорити своє майбутнє з керівництвом Наполі після завершення відпустки. Окрім Барселони, на Кулібалі також претендує Ювентус.

Кулібалі виступає за Наполі з 2014 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи та 3 асисти у 34 матчах у всіх турнірах.