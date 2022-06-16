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Ювентус хоче підписати Кулібалі

Сьогодні 15:11 137 0
Вартість Кулібалі оцінюється в 35 мільйонів євро
Ювентус хоче підписати Кулібалі
Фото Getty Images
#Наполі, #Ювентус, #Каліду Кулібалі

Джерело - sport.ua.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може перейти до туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

Трансфер Кулібалі може бути частково профінансований за допомогою іншого захисника, Меріха Демірала, якого раніше відмовилася викуповувати Аталанта. Ювентус спробує включити турецького центрбека в угоду щодо Кулібалі або продати його в інший клуб, щоб зібрати гроші на трансфер гравця Наполі.

Кулібалі виступає за Наполі з 2014 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи та 3 асисти у 34 матчах у всіх турнірах. Контракт з "Наполі" розрахований до літа 2023 року, трансферна вартість Кулібалі оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше Наполі запропонував Кулібалі новий контракт.

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