У весняній частині чемпіонату Динамо було б однозначно фаворитом.

Про це заявив головний тренер Львова Олег Дулуб.

"Якщо не брати до уваги Динамо та Шахтар, чи решта команд УПЛ підрівняється під силу? Я не думаю. Все одно багато вирішує бюджет клубу на 80-85%.

На перший план вийде навіть не бюджет, а тренерська складова та здатність створити єдину команду. Гравців, команди навколо команди, медичний штат, наскільки взагалі оперативно працюватиме клуб для досягнення результату. Нині взагалі щось складно сказати. Багато гравців унаслідок воєнних дій залишилися за кордоном. Потрібно розуміти, хто лишився, щоб порівняти. Все одно результат визначатимуть гравці.

Чи Динамо є фаворитом наступного розіграшу чемпіонату України? Я думаю так. Я бачив товариські матчі, мені вдалося відвідати тренування, і я скажу, що Динамо значно побільшало у передсезонці, це перше. Другий момент, який мало хто аналізує, вони зіграли вже близько 20 матчів, і жодного не програли, маючи переважно українських виконавців. Робота, яку провів Луческу, просто колосальна. Я гадаю, у весняній частині чемпіонату Динамо було б однозначно фаворитом", - сказав Дулуб.