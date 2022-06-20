ПСЖ виплатить компенсацію Ніцці за Галтьє

Крістоф Галтьє незабаром очолить ПСЖ

Ніцца отримає 10 млн євро компенсації від ПСЖ за головного тренера Крістофа Галтьє.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.

Якщо нічого не зміниться, то найближчим часом 55-річний фахівець очолить паризьку команду. Була інформація, що в угоду між клубами можуть бути включені 1-2 футболісти, щоб зменшити компенсацію.

Люсьєн Фавр – фаворит на посаду нового головного тренера Ніцци. Він перебуває без клубу з грудня 2020-го, коли покинув Боруссію Д. Фахівець вже працював у Ніцці з 2016 по 2018 рік.

Нагадаємо, Зідан відмовився очолити ПСЖ.