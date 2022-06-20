ПСЖ виплатить компенсацію Ніцці за Галтьє

Джерело - tribuna.com.
Ніцца отримає 10 млн євро компенсації від ПСЖ за головного тренера Крістофа Галтьє.
Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.
Якщо нічого не зміниться, то найближчим часом 55-річний фахівець очолить паризьку команду. Була інформація, що в угоду між клубами можуть бути включені 1-2 футболісти, щоб зменшити компенсацію.
Люсьєн Фавр – фаворит на посаду нового головного тренера Ніцци. Він перебуває без клубу з грудня 2020-го, коли покинув Боруссію Д. Фахівець вже працював у Ніцці з 2016 по 2018 рік.
Нагадаємо, Зідан відмовився очолити ПСЖ.