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ПСЖ виплатить компенсацію Ніцці за Галтьє

Сьогодні 09:13 157 0
Крістоф Галтьє незабаром очолить ПСЖ
ПСЖ виплатить компенсацію Ніцці за Галтьє
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Ніцца отримає 10 млн євро компенсації від ПСЖ за головного тренера Крістофа Галтьє.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.

Якщо нічого не зміниться, то найближчим часом 55-річний фахівець очолить паризьку команду. Була інформація, що в угоду між клубами можуть бути включені 1-2 футболісти, щоб зменшити компенсацію.

Люсьєн Фавр – фаворит на посаду нового головного тренера Ніцци. Він перебуває без клубу з грудня 2020-го, коли покинув Боруссію Д. Фахівець вже працював у Ніцці з 2016 по 2018 рік.

Нагадаємо, Зідан відмовився очолити ПСЖ.

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