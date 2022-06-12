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Зідан відмовився очолити ПСЖ

Сьогодні 18:42 218 0
Власники клубу налаштовані все ж переконати тренера
Зідан відмовився очолити ПСЖ
#Зінедін Зідан, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан відмовився від пропозиції ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

Власники клубу налаштовані все ж переконати тренера, але на першу пропозицію він відповів відмовою. ПСЖ не може втрачати багато часу, бо тренера треба знайти якомога скоріше. Маурісіо Почеттіно залишить команду, це питання вже вирішене.

Новий спортивний директор Луіш Кампуш хоче запросити головного тренера Ніцци Крістофа Гальтьє. Парижани також могли б запросити Хосепа Гвардіолу чи Хаві, але ці варіанти на нинішній момент не виглядають можливими.

49-річний Зінедін Зідан залишив Реал у 2021 році і з того часу не працював.

Раніше ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон.

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