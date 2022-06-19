Манчестер Юнайтед та Арсенал цікавляться нападником Роми

Джерело - corrieredellosport.it.
Нападник Теммі Абрагам може повернутися в АПЛ після року у Ромі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
У боротьбу за англійського форварда вступили Манчестер Юнайтед та Арсенал.
Ці команди є головними претендентами на 24-річного футболіста, проте підписати його хоче щонайменше ще один клуб АПЛ.
Рома не хоче розлучатися зі своїм найкращим бомбардиром і вимагатиме за нього значної суми, сам Абрахам теж задоволений виступами в Серії А.
Минулого сезону нападник забив 17 голів за 37 ігор у чемпіонаті Італії.