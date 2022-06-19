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Манчестер Юнайтед та Арсенал цікавляться нападником Роми

Сьогодні 18:39 156 0
Теммі Абрагам влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед та Арсенал цікавляться нападником Роми
Фото - gettyimages
#Теммі Абрагам, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Рома, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - corrieredellosport.it.

Нападник Теммі Абрагам може повернутися в АПЛ після року у Ромі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У боротьбу за англійського форварда вступили Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Ці команди є головними претендентами на 24-річного футболіста, проте підписати його хоче щонайменше ще один клуб АПЛ.

Рома не хоче розлучатися зі своїм найкращим бомбардиром і вимагатиме за нього значної суми, сам Абрахам теж задоволений виступами в Серії А.

Минулого сезону нападник забив 17 голів за 37 ігор у чемпіонаті Італії.

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