Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 13:53 61426
Козловський: Готові грати під час бомбардувань та повітряних тривог
Сьогодні 19:25 95
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 19:13 12139
Бех-Романчук знову стала другою на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 19:09 157
Лузан виграла золото на етапі Кубка світу з веслування
Сьогодні 14:36 267
Безус анонсував свій відхід з Гента
Вчора 19:13 621
ПСЖ запропонував Мбаппе 300 млн євро підписного бонуса
Вчора 18:55 574
Український гросмейстер балотуватиметься в президенти ФІДЕ
Вчора 17:24 671
Коноплянка продовжив контракт з Краковією
Вчора 17:12 421
Леоненко: Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію
Вчора 16:37 978 1
Прямі трансляції

Нападник Роми встановив рекорд Серії А

Сьогодні 18:25 211 0
На рахунку Абрагама вже 17 голів у лізі
Нападник Роми встановив рекорд Серії А
#Рома

Джерело - UA-футбол.

Форвард Роми Теммі Абрагам встановив новий рекорд результативності в Серії А серед англійців, забивши вже 17 голів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Останні два - у матчі проти Торіно, що завершився перемогою римлян 3:0.

Раніше рекордсменом ліги по голах серед гравців з Англії був Геррі Гітченс, який забив 16 за Інтер у сезоні 1961/62. Крім 17 голів, на рахунку Теммі також 4 асисти. Цього сезону він зіграв за клуб у 37 матчах ліги.

Абрагам перейшов у Рому з Челсі минулого літа за 40 мільйонів євро. Раніше його найкращим результатом у вищих дивізіонах Європи були 15 голів за лондонців у сезоні 2019/20.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 12139
ATP позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян ATP позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян 1185
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" 1642 1
Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 1127
УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023 УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023 1126
Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою 1708
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13039
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14478
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19906
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11555
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 20370
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39659 1