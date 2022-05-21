Нападник Роми встановив рекорд Серії А

На рахунку Абрагама вже 17 голів у лізі

Форвард Роми Теммі Абрагам встановив новий рекорд результативності в Серії А серед англійців, забивши вже 17 голів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Останні два - у матчі проти Торіно, що завершився перемогою римлян 3:0.

Раніше рекордсменом ліги по голах серед гравців з Англії був Геррі Гітченс, який забив 16 за Інтер у сезоні 1961/62. Крім 17 голів, на рахунку Теммі також 4 асисти. Цього сезону він зіграв за клуб у 37 матчах ліги.

Абрагам перейшов у Рому з Челсі минулого літа за 40 мільйонів євро. Раніше його найкращим результатом у вищих дивізіонах Європи були 15 голів за лондонців у сезоні 2019/20.