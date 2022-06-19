Мілан запропонував Марсело 3 млн євро в рік

Мілан влітку змінить клуб

Мілан цікавиться бразильським оборонцем Марсело, який залишив Реал після закінчення контракту.

Про це повідомляє As.

Міланці хочуть запросити бразильця як вільний агент і пропонують йому 3 млн євро на рік.

Марсело такий варіант не переконав - він не хоче грати за половину суми, яку йому платили в Мадриді.

Мілан продовжить контактувати з представниками Марсело та може покращити пропозицію.

Раніше головним претендентом на підписання Марсело називався Фенербахче.

Нагадаємо Марсело попрощався з Реалом.