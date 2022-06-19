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Мілан запропонував Марсело 3 млн євро в рік

Сьогодні 18:55 164 0
Мілан влітку змінить клуб
Мілан запропонував Марсело 3 млн євро в рік
Фото - gettyimages
#Марсело, #Мілан, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - as.com.

Мілан цікавиться бразильським оборонцем Марсело, який залишив Реал після закінчення контракту.

Про це повідомляє As.

Міланці хочуть запросити бразильця як вільний агент і пропонують йому 3 млн євро на рік.

Марсело такий варіант не переконав - він не хоче грати за половину суми, яку йому платили в Мадриді.

Мілан продовжить контактувати з представниками Марсело та може покращити пропозицію.

Раніше головним претендентом на підписання Марсело називався Фенербахче.

Нагадаємо Марсело попрощався з Реалом.

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