Мілан запропонував Марсело 3 млн євро в рік

Джерело - as.com.
Мілан цікавиться бразильським оборонцем Марсело, який залишив Реал після закінчення контракту.
Про це повідомляє As.
Міланці хочуть запросити бразильця як вільний агент і пропонують йому 3 млн євро на рік.
Марсело такий варіант не переконав - він не хоче грати за половину суми, яку йому платили в Мадриді.
Мілан продовжить контактувати з представниками Марсело та може покращити пропозицію.
Раніше головним претендентом на підписання Марсело називався Фенербахче.
Нагадаємо Марсело попрощався з Реалом.