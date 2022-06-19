Чорноморець буде грати в УПЛ без легіонерів

Усі легіонери Чорноморця покинули клуб.

Про це розповів головний тренер одеської команди Роман Григорчук.

"Усі легіонери пішли. У нас ще, певно, хтось із українців не буде грати. Наприклад, Микола Морозюк. Це точно ми знаємо. Мені навіть страшно називати вам ту малу кількість футболістів, яка зараз є у складі. Нам треба якось знайти гравців. Потрібно мати команду".

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"Українські футболісти зараз на контрактах, при клубах, влаштовані. Просто немає тих, кого нам пропонували б агенти. Їх майже немає. Зараз ми збираємо виконавців з першої та другої ліг, робимо перегляд. Потім будемо вибирати. Не жалкуюсь, бо чим важче, тим цікавіше", - зазначив Григорчук.