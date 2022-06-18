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Рига підписала захисника Чорноморця

Вчора 23:41 144 0
Бергквіст не встиг провести жодного офіційного матчу за моряків
Рига підписала захисника Чорноморця
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Латвійська Рига підписала 29-річного центрального захисника Чорноморця Дугласа Бергквіста.

Про це повідомляє пресслужба латвійського клубу.

Подробиці угоди не афішуються, але, за даними Transfermarkt, йдеться про повноцінний трансфер.

Дуглас Бергквіст перейшов до Чорноморця з Кальмара у січні на правах вільного агента, але через російсько-українську війну так і не провів жодного офіційного матчу за моряків.

Наприкінці березня Берквіст на правах короткострокової оренди повернувся до Кальмара, встигнувши зіграти 9 поєдинків у чемпіонаті Швеції.

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