Рига підписала захисника Чорноморця

Бергквіст не встиг провести жодного офіційного матчу за моряків

Джерело - Чемпіон.

Латвійська Рига підписала 29-річного центрального захисника Чорноморця Дугласа Бергквіста.

Про це повідомляє пресслужба латвійського клубу.

Подробиці угоди не афішуються, але, за даними Transfermarkt, йдеться про повноцінний трансфер.

Дуглас Бергквіст перейшов до Чорноморця з Кальмара у січні на правах вільного агента, але через російсько-українську війну так і не провів жодного офіційного матчу за моряків.

Наприкінці березня Берквіст на правах короткострокової оренди повернувся до Кальмара, встигнувши зіграти 9 поєдинків у чемпіонаті Швеції.