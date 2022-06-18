Рига підписала захисника Чорноморця

Джерело - Чемпіон.
Латвійська Рига підписала 29-річного центрального захисника Чорноморця Дугласа Бергквіста.
Про це повідомляє пресслужба латвійського клубу.
Подробиці угоди не афішуються, але, за даними Transfermarkt, йдеться про повноцінний трансфер.
Дуглас Бергквіст перейшов до Чорноморця з Кальмара у січні на правах вільного агента, але через російсько-українську війну так і не провів жодного офіційного матчу за моряків.
Наприкінці березня Берквіст на правах короткострокової оренди повернувся до Кальмара, встигнувши зіграти 9 поєдинків у чемпіонаті Швеції.