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Марсело може перейти у Мілан

Вчора 22:55 155 0
Гравець зайнятий пошуками нового клубу для себе
Марсело може перейти у Мілан
Фото Getty Images
#Марсело, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Послуги колишнього захисника Реала Марсело було запропоновано Мілану.

Про це повідомляє відомий журналіст Екрем Конур.

Відповіді Мілана поки що не відома. Позицію лівого захисника у складі чемпіонів Італії міцно застовпив за собою Тео Ернандес.

Наразі бразильський захисник Марсело зайнятий пошуками нового клубу для себе. Його контракт із Реалом закінчується наприкінці червня і не буде продовжений.

Раніше головним претендентом на підписання Марсело називався Фенербахче.

Нагадаємо Марсело попрощався з Реалом.

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