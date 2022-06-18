Марсело може перейти у Мілан

Джерело - Чемпіон.
Послуги колишнього захисника Реала Марсело було запропоновано Мілану.
Про це повідомляє відомий журналіст Екрем Конур.
Відповіді Мілана поки що не відома. Позицію лівого захисника у складі чемпіонів Італії міцно застовпив за собою Тео Ернандес.
Наразі бразильський захисник Марсело зайнятий пошуками нового клубу для себе. Його контракт із Реалом закінчується наприкінці червня і не буде продовжений.
🚨 Brazilian star Marcelo was offered to AC Milan. 🇧🇷 #SempreMilan ⚫🔴 pic.twitter.com/jwsunsMSjr— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 18, 2022
Раніше головним претендентом на підписання Марсело називався Фенербахче.
Нагадаємо Марсело попрощався з Реалом.