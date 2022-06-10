Лунін може перейти в Еспаньйол

Джерело - ukrinform.ua.
Реал не планує на повноцінній основі розлучатися з голкіпером збірної України Андрієм Луніним.
Про це повідомляє defensacentral.com.
Мадридці зацікавлені у продовженні співпраці з українцем, віддавши його в оренду в команду, де він отримуватиме регулярну ігрову практику, передає Укрінформ.
Одна з додаткових умов – підписання нового контракту з 23-річним футболістом. Чинний трудовий договір розрахований до 2024 року.
Наразі Реал має дві конкретні пропозиції від клубів Ла-Ліги - Еспаньйола (Барселона) та Ельче. Мадридці віддають перевагу Еспаньйолу, вважаючи, що там Лунін матиме кращі умови.
Раніше Петраков оцінив гру Луніна.