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Луческу не повернувся в Україну разом з Динамо

Сьогодні 11:18 186 0
Румун чекатиме на своїх підопічних у Бухаресті
Луческу не повернувся в Україну разом з Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після благодійних матчів киян у Європі не приїхав до України разом з київським клубом.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

76-річний румун чекатиме на своїх підопічних у Бухаресті (Румунія), звідки команда відправиться на збір до Швейцарії.

До 23 червня динамівці тренуватимуться під керівництвом асистента румунського коуча Олега Гусєва.

Нагадаємо, гравці Динамо пройшли медогляд та розпочали тренування в Києві.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України приєднаються до Динамо в Швейцарії.

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