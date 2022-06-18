Луческу не повернувся в Україну разом з Динамо

Румун чекатиме на своїх підопічних у Бухаресті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після благодійних матчів киян у Європі не приїхав до України разом з київським клубом.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

76-річний румун чекатиме на своїх підопічних у Бухаресті (Румунія), звідки команда відправиться на збір до Швейцарії.

До 23 червня динамівці тренуватимуться під керівництвом асистента румунського коуча Олега Гусєва.

Нагадаємо, гравці Динамо пройшли медогляд та розпочали тренування в Києві.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України приєднаються до Динамо в Швейцарії.