Гравці збірної України приєднаються до Динамо в Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Динамо розпочало проходження медичних обстежень футболістів команди напередодні підготовчих зборів.
Про це повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.
У лікарні Добробут у Києві впродовж 2-х днів медогляд пройдуть 23 футболісти. Це ті гравці, які не були викликані у свої національні збірні.
Збірники отримали 10 додаткових днів на відпочинок.
Вони приєднаються до Динамо у Швейцарії, куди клуб вирушить 24 червня. Їхнє прибуття очікується на 25-28 червня.
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