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Гравці збірної України приєднаються до Динамо в Швейцарії

Сьогодні 13:41 121 0
Кияни розпочнуть підготовку до кваліфікації ЛЧ
Гравці збірної України приєднаються до Динамо в Швейцарії
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо розпочало проходження медичних обстежень футболістів команди напередодні підготовчих зборів.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.

У лікарні Добробут у Києві впродовж 2-х днів медогляд пройдуть 23 футболісти. Це ті гравці, які не були викликані у свої національні збірні.

Збірники отримали 10 додаткових днів на відпочинок.

Вони приєднаються до Динамо у Швейцарії, куди клуб вирушить 24 червня. Їхнє прибуття очікується на 25-28 червня.

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Допис, поширений Дмитрий Ильченко (@foot.blog.ilchenko)

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