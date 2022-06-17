Гравці збірної України приєднаються до Динамо в Швейцарії

Кияни розпочнуть підготовку до кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Динамо розпочало проходження медичних обстежень футболістів команди напередодні підготовчих зборів.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.

У лікарні Добробут у Києві впродовж 2-х днів медогляд пройдуть 23 футболісти. Це ті гравці, які не були викликані у свої національні збірні.

Збірники отримали 10 додаткових днів на відпочинок.

Вони приєднаються до Динамо у Швейцарії, куди клуб вирушить 24 червня. Їхнє прибуття очікується на 25-28 червня.