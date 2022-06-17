Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса

Адріан Рабйо влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення центру поля після завершення контракту з Полем Погба.

Про це повідомляє Calciomercato.

Червоні дияволи націлилися на підписання півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо.

Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.

У минулому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.

Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через стиль тен Гага.