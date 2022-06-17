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Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса

Вчора 22:55 154 0
Адріан Рабйо влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Рабйо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення центру поля після завершення контракту з Полем Погба.

Про це повідомляє Calciomercato.

Червоні дияволи націлилися на підписання півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо.

Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.

У минулому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.

Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через стиль тен Гага.

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