Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення центру поля після завершення контракту з Полем Погба.
Про це повідомляє Calciomercato.
Червоні дияволи націлилися на підписання півзахисника Ювентуса Адріана Рабйо.
Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.
У минулому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.
Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через стиль тен Гага.