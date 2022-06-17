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Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через стиль тен Гага

Сьогодні 12:49 186 0
Рома претендує на португальця
Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через стиль тен Гага
#Манчестер Юнайтед, #Рома, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг, #Жорже Мендеш

Джерело - La Repubblica.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє La Repubblica.

Португалець не підходить під ігрову модель нового головного тренера МЮ Еріка тен Гага.

Агент форварда Жорже Мендеш шукає новий клуб для свого клієнта.

Інтерес до 37-річного форварда проявляє Рома. Після року роботи з Жозе Моурінью клуб вважає, що трансфер Роналду дуже допоміг би розвитку бренду Роми та підвищенню його впізнаваності.

Нагадаємо, Роналду - найкращий гравець року в Манчестер Юнайтед.

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