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Суркіс: Найбільше зло в футболі - це агенти

Сьогодні 15:54 186 0
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Суркіс: Найбільше зло в футболі - це агенти
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Футбольні агенти намагаються переманити гравців основного та молодіжного складу Динамо.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"На контрактах у нас в академії майже всі хлопці. Ми вважаємо їх всіх талановитими. Але є й суперталановиті. Вони отримують певну зарплатню, але вона не є меншою, ніж мінімальна у простих українців".

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"Я знаю різних агентів, не буду називати прізвища. Вони намагаються дзвонити навіть футболістам першої команди. Переманюють, ще там щось. Щоб ви розуміли, найбільше зло в футболі – це агенти. Мало того, є професійні агенти, а є ті, які хочуть лише заробити легкі гроші. Ну і зіпсувати кар’єру гравця", - сказав Суркіс.

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