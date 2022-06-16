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Циганковим цікавились чотири європейські клуби

Сьогодні 19:45 222 0
Циганков не хотів покидати Динамо
Циганковим цікавились чотири європейські клуби
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисником Динамо Віктором Циганковим свого часу виявляли інтерес Гоффенгайм, Аталанта, Монако та Ліон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Проте, як і каже президент клубу Ігор Суркіс, зараз конкретних пропозицій щодо гравця киян немає. За твердженням журналістів шоу, сам Циганков не дуже прагнув перейти в один з перерахованих клубів, а чекає на цікавіші варіанти.

При цьому контракт Циганкова завершується вже через рік, тому керівництву Динамо потрібно буде ухвалювати рішення, що робити з гравцем далі.

Нагадаємо, у Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова.

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