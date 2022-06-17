Маліновський: Міранчук проти збройного втручання росії в Україну

Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук не підтримує вторгнення російських військ в Україну.

Про це заявив хавбек бергамасків Руслан Маліновський.

"Я пишаюся своїм народом. Наш президент Зеленський не втік. Країна з ним, тому що він вирішив чинити опір, хоче жити в мирі, жити в Європі й з Європою. Мій партнер по Аталанті Олексій Міранчук теж проти збройного втручання, навіть якщо я не маю права робити заяви від його імені. Я добре знаю, що в росії тому, хто порушує цензуру своїми думками, загрожує до 30 років ув’язнення".