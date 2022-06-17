Маліновський: Міранчук проти збройного втручання росії в Україну

Джерело - Bergamo & Sport.
Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук не підтримує вторгнення російських військ в Україну.
Про це заявив хавбек бергамасків Руслан Маліновський.
"Я пишаюся своїм народом. Наш президент Зеленський не втік. Країна з ним, тому що він вирішив чинити опір, хоче жити в мирі, жити в Європі й з Європою. Мій партнер по Аталанті Олексій Міранчук теж проти збройного втручання, навіть якщо я не маю права робити заяви від його імені. Я добре знаю, що в росії тому, хто порушує цензуру своїми думками, загрожує до 30 років ув’язнення".
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"Найголовнішою командою України є армія. Насамперед ми підтримуємо дітей, які, можливо, втратили батьків, та людей з Маріуполя. Якщо ти щось робиш у житті, то повинен віддавати всього себе", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський травмувався у матчі з Ірландією.