Головне
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
Вчора 17:44 304
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
Сьогодні 14:45 180
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Сьогодні 11:54 189
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Сьогодні 08:08 328
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
Вчора 22:55 548
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Вчора 22:17 5069 1
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
Вчора 17:28 522
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Вчора 15:18 366
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1124
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Вчора 08:58 529
Прямі трансляції

Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги

Сьогодні 15:25 200 0
Українець допомагає нашим воїнам боротися з російською армією
Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля передав нашим воїнам партію дронів.

"Є народна прикмета: якщо у тебе в небі є додаткова пара очей, то на землі рашистські виродки починають файно-файно горіти. А ще є українська народна мудрість: нєф*г шастать по чужих хатах на чужій землі - цілішим будеш.

Ми з Народною Армією дуже віримо в прикмети, а ще більше - в наших захисників. Тому відправляємо їм найкращих "соколят" на підтримку. Наші дрони вже на передовій і вже транслюють красиву картинку", - зазначив Зозуля.

Нагадаємо Зозуля виставив на аукціон убекс із автографами бійців Азова.

Коментарі ()
Популярне зараз
Калініна: Мої бабуся та дідусь живуть на окупованій території Калініна: Мої бабуся та дідусь живуть на окупованій території 521
Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 821
Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни 656
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 5069 1
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ 548
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ 522
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15675 12
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8209
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23313
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22970 4
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11813
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25445