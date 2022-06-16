Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля передав нашим воїнам партію дронів.

"Є народна прикмета: якщо у тебе в небі є додаткова пара очей, то на землі рашистські виродки починають файно-файно горіти. А ще є українська народна мудрість: нєф*г шастать по чужих хатах на чужій землі - цілішим будеш.

Ми з Народною Армією дуже віримо в прикмети, а ще більше - в наших захисників. Тому відправляємо їм найкращих "соколят" на підтримку. Наші дрони вже на передовій і вже транслюють красиву картинку", - зазначив Зозуля.