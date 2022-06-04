Роналду - найкращий гравець року в Манчестер Юнайтед

Португалець забив 24 голи у 38 матчах за МЮ у всіх турнірах

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем команди в сезоні.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Нападник отримав приз імені сера Метта Басбі у результаті голосування вболівальників МЮ.

37-річний футболіст виграв цю нагороду вчетверте. Роналду отримував приз гравцю року в Манчестер Юнайтед у сезонах-2003/04, 2006/07 та 2007/08.

Португалець забив 24 голи у 38 матчах за МЮ у всіх турнірах.

Раніше гравці МЮ визнали найкращим гравцем Давіда Де Хеа.