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Роналду - найкращий гравець року в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:46 178 0
Португалець забив 24 голи у 38 матчах за МЮ у всіх турнірах
Роналду - найкращий гравець року в Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем команди в сезоні.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Нападник отримав приз імені сера Метта Басбі у результаті голосування вболівальників МЮ.

37-річний футболіст виграв цю нагороду вчетверте. Роналду отримував приз гравцю року в Манчестер Юнайтед у сезонах-2003/04, 2006/07 та 2007/08.

Португалець забив 24 голи у 38 матчах за МЮ у всіх турнірах.

Раніше гравці МЮ визнали найкращим гравцем Давіда Де Хеа.

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