Головне
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
Сьогодні 07:06 428
Визначилися міста, які приймуть ЧС-2026
Сьогодні 08:32 375
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022
Сьогодні 07:18 203
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
Вчора 23:11 776
Фулгем заплатить Шахтарю 8 млн євро за трансфер Соломона
Вчора 22:25 325
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:05 348
Маліновський може перейти у Ювентус
Вчора 20:39 657
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
Вчора 20:28 670
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
Вчора 14:45 363
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Вчора 11:54 309
Прямі трансляції

Марсело має намір залишитися в Ла-Лізі

Сьогодні 08:59 128 0
Гравцю комфортно жити в Іспанії
Марсело має намір залишитися в Ла-Лізі
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Марсело, #Реал Мадрид

Джерело - Mundo Deportivo.

Колишній захисник Реала Марсело має намір продовжити свою кар’єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

34-річний футболіст вважає, що залишитися в Іспанії буде хорошим рішенням з оглядом на побутове життя його сім’ї. Бразилець понад 15 років проживає в Мадриді, а його син виступає за академію Реала.

Серед можливих претендентів на Марсело - Вальядолід, Хетафе та Райо Вальєкано.

Відзначається, що в Іспанії гравець отримуватиме значно менше, ніж йому можуть запропонувати в Туреччині або країнах Сходу.

Нагадаємо, Марсело попрощався з Реалом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленка запропонували клубам МЛС Ярмоленка запропонували клубам МЛС 670
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО 741
Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі 482
Визначилась дата бою Усик - Джошуа Визначилась дата бою Усик - Джошуа 776
Маліновський може перейти у Ювентус Маліновський може перейти у Ювентус 657
Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги 485
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20160
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 53091
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5567 7
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17908
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15811
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15738