Гравцю комфортно жити в Іспанії

Джерело - Mundo Deportivo.

Колишній захисник Реала Марсело має намір продовжити свою кар’єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

34-річний футболіст вважає, що залишитися в Іспанії буде хорошим рішенням з оглядом на побутове життя його сім’ї. Бразилець понад 15 років проживає в Мадриді, а його син виступає за академію Реала.

Серед можливих претендентів на Марсело - Вальядолід, Хетафе та Райо Вальєкано.

Відзначається, що в Іспанії гравець отримуватиме значно менше, ніж йому можуть запропонувати в Туреччині або країнах Сходу.

Нагадаємо, Марсело попрощався з Реалом.