Ярмоленка запропонували підписати клубам МЛС

Джерело - football24.ua.
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може перейти у клуб МЛС.
Про це повідомив журналіст Том Богерт.
Посередники запропонували послуги 32-річного українця кільком клубам МЛС, назви яких не уточнюються
Участь посередників у трансферах за участю клубів МЛС (США чи Канади) вважається звичним явищем. Нещодавно з'являлася інформація, що Ярмоленко має кілька пропозицій з різних чемпіонатів.
Останні 4 сезони Андрій виступав за Вест Гем (85 матчів, 12 голів, 7 асистів), який вирішив не продовжувати контракт з українцем.
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