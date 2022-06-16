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Ярмоленка запропонували підписати клубам МЛС

Сьогодні 20:28 202 0
Андрій Ярмоленко шукає нову команду
Ярмоленка запропонували підписати клубам МЛС
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - football24.ua.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може перейти у клуб МЛС.

Про це повідомив журналіст Том Богерт.

Посередники запропонували послуги 32-річного українця кільком клубам МЛС, назви яких не уточнюються

Участь посередників у трансферах за участю клубів МЛС (США чи Канади) вважається звичним явищем. Нещодавно з'являлася інформація, що Ярмоленко має кілька пропозицій з різних чемпіонатів.

Останні 4 сезони Андрій виступав за Вест Гем (85 матчів, 12 голів, 7 асистів), який вирішив не продовжувати контракт з українцем.

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