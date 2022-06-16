Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко має однозначну позицію щодо іноземних військових кораблів, які прагнуть знищити незалежність нашої держави.

На YouTube-каналі ВЗБІРНА вийшло відео, з якого чітко зрозуміло, куди повинні йти всі прихильники так званого руського міра. Ярмоленко вказав їм детальний напрямок, а також показав свої шкарпетки з відомою фразою. (Увага! У відео присутня ненормативна лексика!)

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