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Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО

Сьогодні 14:50 Андрій Дунець 237 0
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко має однозначну позицію щодо іноземних військових кораблів, які прагнуть знищити незалежність нашої держави.

На YouTube-каналі ВЗБІРНА вийшло відео, з якого чітко зрозуміло, куди повинні йти всі прихильники так званого руського міра. Ярмоленко вказав їм детальний напрямок, а також показав свої шкарпетки з відомою фразою. (Увага! У відео присутня ненормативна лексика!)

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