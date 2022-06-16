Головне
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
15.06.2022 17:44 369
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
Вчора 23:11 222
Фулгем заплатить Шахтарю 8 млн євро за трансфер Соломона
Вчора 22:25 157
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:05 193
Маліновський може перейти у Ювентус
Вчора 20:39 369
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
Вчора 20:28 393
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
Вчора 14:45 309
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Вчора 11:54 265
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Вчора 08:08 425
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
15.06.2022 22:55 625
Прямі трансляції

Ярмоленка запропонували клубам МЛС

Вчора 20:28 393 0
Андрій Ярмоленко шукає нову команду
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - football24.ua.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може перейти у клуб МЛС.

Про це повідомив журналіст Том Богерт.

Посередники запропонували послуги 32-річного українця кільком клубам МЛС, назви яких не уточнюються

Участь посередників у трансферах за участю клубів МЛС (США чи Канади) вважається звичним явищем. Нещодавно з'являлася інформація, що Ярмоленко має кілька пропозицій з різних чемпіонатів.

Останні 4 сезони Андрій виступав за Вест Гем (85 матчів, 12 голів, 7 асистів), який вирішив не продовжувати контракт з українцем.

Актуально: Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі 367
УЄФА планує створити новий турнір для ТОП-клубів УЄФА планує створити новий турнір для ТОП-клубів 486
Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги Зозуля відправив українській армії чергову партію допомоги 402
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі 425
Маліновський може перейти у Ювентус Маліновський може перейти у Ювентус 369
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО 615
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6003
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3101 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86557
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20911
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221980 5
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11818