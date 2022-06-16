Арсенал впевнений у трансфері Жезуса

"Каноніри" можуть підсилити склад двома гравцями.

Арсенал подовжує перемовини по підписанню Габріеля Жезусу з Манчестер Сіті та Юрі Тілемансу з Лестера.

Про це повдіомляє The Times.

Жезус більше не має бажання залишатись в Сіті. Після того, як "містяни" підписали Ерлінга Голанда, бразилець вирішив піти.

Арсенал готовий запропонувати 50 млн євро за гравця. Це на 20 мільйонів більше за першу пропозицію, яку Сіті відхилив.

Щодо Тілеманса, то бельгієць ще не вирішив, чи варто йому йти з Лестера. Але боси "канонірів" дуже хочуть бачити його в основному складі вже на початку сезону.

Раніше Арсенал підписав бразильського вінгера.