Головне
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)
Вчора 19:52 893
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 19:06 13979
Лужний: Україна на голову сильніша за всі збірні у групі Ліги націй
Сьогодні 12:54 449
Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі
Сьогодні 11:40 1047
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції
Сьогодні 11:07 220017
Харлан: Україна завжди у мене в серці, у мене в душі
Сьогодні 10:24 283
Франція прийме Хорватію, Данія зіграє з Австрією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 09:55 277
Збірна Азербайджану виграла Євро-2022 з міні-футболу
Сьогодні 09:24 477
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:55 1050
Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22
Вчора 21:26 399
Прямі трансляції

Арсенал підписав бразильського вінгера

Сьогодні 19:30 159 0
19-річний бразилець продовжить кар'єру в Арсеналі
Арсенал підписав бразильського вінгера
#Маркіньос, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Арсенал оголосив про підписання правого вінгера Маркуса Вінісіуса Олівейри Аленкара, більш відомого як Маркіньос, права якого раніше належали Сан-Паулу.

Про це повдіомляє пресслужба лондонського клубу.

19-річний нападник молодіжної збірної Бразилії підписав із "канонірами" довгостроковий контракт, точні умови якого не уточнюються.

Всього за першу команду Сан-Паулу Маркіньос провів 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює молодого вінгера у 7 мільйонів євро.

"Ми раді завершити трансфер із Сан-Паулу, оскільки Маркіньос був гравцем, за яким ми спостерігали деякий час. У свої 19 він ще дуже молодий, тому є гравцем майбутнього. Ми з нетерпінням чекаємо, що Маркіньос приєднається до нас на передсезонному зборі, буде відчувати себе як вдома і продовжить рости та розвиватися разом з нами", — сказав технічний директор Арсеналу Еду.

Нагадаємо, Арсенал може підписати Асенсіо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй 1050
Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО 2070
Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають 1367
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції 220017
Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 4838
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13979
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168140 3
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68683 5
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28949 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17575
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72329 2
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38033