Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
14.06.2022 23:37 985
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Сьогодні 11:54 106
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Сьогодні 08:08 278
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
Вчора 22:55 521
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Вчора 22:17 5036 1
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
Вчора 17:44 292
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
Вчора 17:28 463
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Вчора 15:18 356
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1094
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Вчора 08:58 505
Прямі трансляції

Динамо зіграє благодійний матч з Лозанною

Сьогодні 13:09 93 0
Матч відбудеться 29 червня
Динамо зіграє благодійний матч з Лозанною
#Динамо Київ

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо зіграє матч з Лозанною у рамках серії благодійних зустрічей під гаслом Play for Peace. Stop the War.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контрольна зустріч відбудеться 29 червня на швейцарському стадіоні Стад де ля Тюільєр. Початок о 21.00.

Лозанна в сезоні 2021/22 вилетіла з елітного чемпіонату Швейцарії.

Також кияни підтвердили проведення благодійного матчу з Івердон Спортом. Повідомлялося, що вторговані кошти з продажу квитків на цю зустріч передадуть на підтримку українських біженців у Швейцарії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 5036 1
Ворскла зіграє з АІКом у кваліфікації до Ліги конференцій Ворскла зіграє з АІКом у кваліфікації до Ліги конференцій 669
Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 760
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 2073
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО "Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО 1500
Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни 633
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68695 5
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15675 12
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49376 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40078
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8514
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23313