Динамо зіграє благодійний матч з Лозанною

Матч відбудеться 29 червня

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо зіграє матч з Лозанною у рамках серії благодійних зустрічей під гаслом Play for Peace. Stop the War.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контрольна зустріч відбудеться 29 червня на швейцарському стадіоні Стад де ля Тюільєр. Початок о 21.00.

Лозанна в сезоні 2021/22 вилетіла з елітного чемпіонату Швейцарії.

Також кияни підтвердили проведення благодійного матчу з Івердон Спортом. Повідомлялося, що вторговані кошти з продажу квитків на цю зустріч передадуть на підтримку українських біженців у Швейцарії.