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Динамо проведе благодійний матч зі швейцарським клубом

Сьогодні 09:54 69 0
Зустріч відбудеться 26 червня
Динамо проведе благодійний матч зі швейцарським клубом
#Динамо Київ

Джерело - Tribuna.com.

Швейцарський футбольний клуб Івердон Спорт зіграє товариський матч з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба швейцарського клубу.

Контрольна зустріч відбудеться 26 червня на Муніципальному стадіоні Івердона. Початок о 17.00.

Вторговані кошти з продажу квитків передадуть на підтримку українських біженців у Швейцарії.

Вартість квитка – 10 швейцарських франків (майже 300 гривень).

Також передбачена можливість донатів у розмірі 50 та 100 швейцарських франків (майже 1 500 та 3 000 гривень відповідно).

Івердон Спорт в сезоні 2021/22 фінішував 8-м у другому по силі дивізіоні Швейцарії.

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