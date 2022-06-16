Динамо проведе благодійний матч зі швейцарським клубом

Зустріч відбудеться 26 червня

Швейцарський футбольний клуб Івердон Спорт зіграє товариський матч з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба швейцарського клубу.

Контрольна зустріч відбудеться 26 червня на Муніципальному стадіоні Івердона. Початок о 17.00.

Вторговані кошти з продажу квитків передадуть на підтримку українських біженців у Швейцарії.

Вартість квитка – 10 швейцарських франків (майже 300 гривень).

Також передбачена можливість донатів у розмірі 50 та 100 швейцарських франків (майже 1 500 та 3 000 гривень відповідно).

Івердон Спорт в сезоні 2021/22 фінішував 8-м у другому по силі дивізіоні Швейцарії.