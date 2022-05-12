Зозуля виставив на аукціон убекс із автографами бійців Азова

Нападник іспанської Фуенлабради Роман Зозуля не втомлюється допомагати військовим, які наближають нашу перемогу над російськими загарбниками.

Цього разу 32-річний українець вирішив виставити на аукціон особистий подарунок - убекс (тактична сорочка - прим.) одного з Героїв Азов Дніпро з автографами бійців цього підрозділу.

Стартова ціна лота - 1 000 доларів. Торги завершаться у вівторок, 17 травня о 17.05.

"Пам'ятаєте часи, коли ми, гравці збірної України, вважалися мало не національними героями, які представляють Україну за її межами? Про нас говорили, писали, на нас рівнялися, ми залишали автографи на м'ячах та футболках. Зараз інші часи та герої теж. Раніше вони були нашими палкими вболівальниками, а сьогодні - ми їхні найбільші фанати.

Вже кілька років я вболіваю за "Азов Дніпро". Сьогодні найкращі гравці цього військового джентльменського клубу поставили свої автографи на "убексі" одного з Героїв. Це найкрутіший для мене подарунок, але я вирішив виставити сорочку на аукціоні. Тому що нашим захисникам потрібна купа різних потрібних і дорогих речей", - зазначив Зозуля.