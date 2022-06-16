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Соломон обговорює деталі особистого контракту із Фулгемом

Сьогодні 11:39 131 0
Півзахисник Шахтаря близький до переходу до клубу АПЛ
Соломон обговорює деталі особистого контракту із Фулгемом
#Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Фулгем найближчим часом може оголосити про придбання півзахисника Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб підпише 22-річного футболіста на постійній основі, але поки що не відомо, на який термін буде укладено контракт.

Зараз півзахисник обговорює з дачниками останні деталі особистої угоди.

Очікується, що Шахтар отримає за ізраїльтянина 7,5 мільйонів євро та 15% від майбутнього перепродажу гравця.

Минулого сезону Соломон провів у складі гірників у всіх турнірах 26 матчів, у яких забив чотири голи і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо Тоттенгем цікавиться вінгером Шахтаря.

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