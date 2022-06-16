Соломон обговорює деталі особистого контракту із Фулгемом

Джерело - Чемпіон.
Фулгем найближчим часом може оголосити про придбання півзахисника Шахтаря Манора Соломона.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Лондонський клуб підпише 22-річного футболіста на постійній основі, але поки що не відомо, на який термін буде укладено контракт.
Зараз півзахисник обговорює з дачниками останні деталі особистої угоди.
Очікується, що Шахтар отримає за ізраїльтянина 7,5 мільйонів євро та 15% від майбутнього перепродажу гравця.
Fulham are getting closer to signing Manor Solomon on a permanent deal from Shakhtar Donetsk. Final details now discussed on player side, while Fulham are also pushing on João Palhinha from Sporting. ⚪️⚫️ #FulhamFc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022
Wolves want Palhinha since long time but Fulham are on it too.
Минулого сезону Соломон провів у складі гірників у всіх турнірах 26 матчів, у яких забив чотири голи і зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо Тоттенгем цікавиться вінгером Шахтаря.