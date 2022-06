Соломон обговорює деталі особистого контракту із Фулгемом

Фулгем найближчим часом може оголосити про придбання півзахисника Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб підпише 22-річного футболіста на постійній основі, але поки що не відомо, на який термін буде укладено контракт.

Зараз півзахисник обговорює з дачниками останні деталі особистої угоди.

Очікується, що Шахтар отримає за ізраїльтянина 7,5 мільйонів євро та 15% від майбутнього перепродажу гравця.

Fulham are getting closer to signing Manor Solomon on a permanent deal from Shakhtar Donetsk. Final details now discussed on player side, while Fulham are also pushing on João Palhinha from Sporting. ⚪️⚫️ #FulhamFc



Wolves want Palhinha since long time but Fulham are on it too.