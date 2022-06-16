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Максимов: Сказав Скрипнику, що він сам розбереться, що до чого у Ворсклі

Сьогодні 14:41 161 0
Фахівець - про призначення колеги у полтавський клуб
Максимов: Сказав Скрипнику, що він сам розбереться, що до чого у Ворсклі
#Юрій Максимов, #Віктор Скрипник

Джерело - fanday.net.

Колишній головний тренер Ворскли Юрій Максимов мав розмову з Віктором Скрипником, який змінив його у полтавському клубі.

Про це заявив Максимов.

"Скрипник вдало працював із Зорею, команда грала в Лізі Європи. Після свого призначення до Ворскли він мені дзвонив - ми поговорили на цю тему.

Я йому сказав, що він як досвідчений тренер сам розбереться, що до чого. Від себе додав, що у Полтаві хороша база, хороше керівництво та хороші футболісти. Все у його руках", - сказав Максимов.

Раніше Максимов відхилив пропозицію азербайджанського клубу.

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