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Манчестер Юнайтед виділив 53 млн євро на трансфер гравця Вулвергемптона

Сьогодні 14:14 103 0
Рубен Невеш влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед виділив 53 млн євро на трансфер гравця Вулвергемптона
Фото - gettyimages
#Вулвергемптон, #Манчестер Юнайтед, #Невеш, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед планує перейти на новий етап перемовин з Вулвергемптоном щодо трансферу півзахисника Рубена Невеша.

Пhо це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Манкуніанці найближчим часом відправлять офіційну пропозицію в розмірі 53 мільйонів євро за 25-річного футболіста. Опорна зона команди надалі вважається проблемною, а португалець – один із пріоритетних варіантів.

В сезоні 2021/22 Невеш записав собі в актив 4 голи на 2 асисти в 33 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Нкунку в РБ Лейпцига.

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