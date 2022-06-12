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Наполі запропонував Кулібалі новий контракт

Вчора 23:10 112 0
Зараз футболіст заробляє близько шести млн євро
Наполі запропонував Кулібалі новий контракт
#Наполі, #Каліду Кулібалі

Джерело - football.ua.

Боси Наполі хочуть втримати свого захисника Каліду Кулібалі, на якого довгий час претендують ТОП-клуби Європи.

Про це повідомляє Corrierre dello Sport.

Партенапейці запропонували сенегальцю новий, покращений контракт. Нова угода буде розрахована до літа 2028 року та включає в себе заробітну плату в вісім мільйонів євро на рік.

Зараз футболіст заробляє близько шести млн євро.

Каталонська Барселона зробила запит щодо Кулібалі, але у відповідь Наполі запросили 40 млн євро за свого виконавця.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.

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