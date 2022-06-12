Наполі запропонував Кулібалі новий контракт

Зараз футболіст заробляє близько шести млн євро

Боси Наполі хочуть втримати свого захисника Каліду Кулібалі, на якого довгий час претендують ТОП-клуби Європи.

Про це повідомляє Corrierre dello Sport.

Партенапейці запропонували сенегальцю новий, покращений контракт. Нова угода буде розрахована до літа 2028 року та включає в себе заробітну плату в вісім мільйонів євро на рік.

Зараз футболіст заробляє близько шести млн євро.

Каталонська Барселона зробила запит щодо Кулібалі, але у відповідь Наполі запросили 40 млн євро за свого виконавця.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.