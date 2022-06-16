Саутгемптон підписав голкіпера Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Саутгемптон оформив трансфер воротаря Манчестер Сіті Гевіна Базуну.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Святі та містяни вже завершили перехід - за досягнутими умовами перші заплатять за гравця 12 млн фунтів (без урахування можливих бонусів).
Гевін був гравцем Ман Сіті з 2019-го року, однак за першу команду так і не зіграв.
Також Саутгемптон продовжив контракт з воротарем Віллі Кабальєро до 2023 року.
Southampton have signed contracts and paperworks with Man City to complete Gavin Bazunu deal. Done and set to be announced for £12m plus add-ons. ⚪️🔴 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022
Saints have reached an agreement also with Willy Caballero to extend contract until June 2023, confirmed as per @clmerlo.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.