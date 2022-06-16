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Саутгемптон підписав голкіпера Манчестер Сіті

Сьогодні 11:11 175 0
Базуна не зіграв жодного матчу за МС
Саутгемптон підписав голкіпера Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Саутгемптон оформив трансфер воротаря Манчестер Сіті Гевіна Базуну.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Святі та містяни вже завершили перехід - за досягнутими умовами перші заплатять за гравця 12 млн фунтів (без урахування можливих бонусів).

Гевін був гравцем Ман Сіті з 2019-го року, однак за першу команду так і не зіграв.

Також Саутгемптон продовжив контракт з воротарем Віллі Кабальєро до 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.

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