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Дані Алвес покине Барселону

Сьогодні 20:12 136 0
Дані Алвеса стане вільним агентом
Дані Алвес покине Барселону
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Дані Алвес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Дані Алвес залишить команду на правах вільного агента.

Про це повдіомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бразилець був готовий залишитись. Він розглядав можливість короткострокового контракту, щоб підготуватись до чемпіонату світу. Однак в клубі вирішили припинити співпрацю з ним.

Цього сезону він забив 1 гол та зробив 3 асисти в 16 матчах. Його контракт чинний до 30 червня.

Нагадаємо, Дані Алвес повернувся до Барселони у листопаді минулого року. На його рахунку 1 гол та 3 асисти у 16 ​​матчах у всіх турнірах.

Раніше Барселона зацікавлена у трансфері оборонця Шахтаря.

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