Манчестер Сіті готовий виділи 50 млн фунтів на півзахисника збірної Англії

Манчестер Сіті готовий підписати півзахисника Лідса

Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Лідса та збірної Англії Келвіном Філліпсом.

Про це повідомляє The Athletic.

Сіті готовий зробити пропозицію щодо гравця. Воно буде в проміжку між 45 та 50 млн фунтів. В клубі впевнені, що гравець не відмовиться від такої пропозиції.

Якби Лідс вилетів з АПЛ, Ман Сіті зміг би придбати футболіста за зниженою ціною. Таку опцію передбачає його контракт. 26-річний англієць провів 20 матчів у минулому сезоні АПЛ та віддав 1 асист.

Transfermarkt оцінює Філліпса у 50 млн євро, його контракт діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів.