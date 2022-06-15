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Манчестер Сіті готовий виділи 50 млн фунтів на півзахисника збірної Англії

Сьогодні 23:07 78 0
Манчестер Сіті готовий підписати півзахисника Лідса
Манчестер Сіті готовий виділи 50 млн фунтів на півзахисника збірної Англії
Фото - gettyimages
#Лідс, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Філліпс

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Лідса та збірної Англії Келвіном Філліпсом.

Про це повідомляє The Athletic.

Сіті готовий зробити пропозицію щодо гравця. Воно буде в проміжку між 45 та 50 млн фунтів. В клубі впевнені, що гравець не відмовиться від такої пропозиції.

Якби Лідс вилетів з АПЛ, Ман Сіті зміг би придбати футболіста за зниженою ціною. Таку опцію передбачає його контракт. 26-річний англієць провів 20 матчів у минулому сезоні АПЛ та віддав 1 асист.

Transfermarkt оцінює Філліпса у 50 млн євро, його контракт діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів.

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