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Динамо та Фенербахче зіграють між собою вп’яте

Сьогодні 13:58 92 0
Кияни жодного разу раніше не програвали
Динамо та Фенербахче зіграють між собою вп’яте
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Tribuna.com.

За результатами жеребкування Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з Фенербахче.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Команди зустрінуться між собою вп’яте, кияни жодного разу раніше не програвали.

Український та турецький клуб протистояли один одному на груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0.

Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.

Нагадаємо, Динамо розпочне підготовку до Лігичемпіонів наприкінці червня.

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