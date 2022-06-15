Динамо та Фенербахче зіграють між собою вп’яте

Джерело - Tribuna.com.
За результатами жеребкування Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з Фенербахче.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Команди зустрінуться між собою вп’яте, кияни жодного разу раніше не програвали.
Український та турецький клуб протистояли один одному на груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0.
Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.
Нагадаємо, Динамо розпочне підготовку до Лігичемпіонів наприкінці червня.