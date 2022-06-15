Динамо та Фенербахче зіграють між собою вп’яте

Кияни жодного разу раніше не програвали

За результатами жеребкування Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з Фенербахче.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Команди зустрінуться між собою вп’яте, кияни жодного разу раніше не програвали.

Український та турецький клуб протистояли один одному на груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0.

Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.

Нагадаємо, Динамо розпочне підготовку до Лігичемпіонів наприкінці червня.