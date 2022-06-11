Динамо розпочне підготовку до Ліги чемпіонів наприкінці червня

Перший збір футболістів запланований на 16 червня в Бухаресті

Джерело - BurBuzz.

Динамо розпочне свою підготовку до наступного сезону однією з перших команд чемпіонату.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Перший збір футболістів запланований на 16 червня в Бухаресті. Звідти делегація автобусом поїде до Києва, де кілька днів проведе на рідній базі. Там гравці пройдуть медогляд.

22 червня Динамо повернеться до Бухареста. У Румунії до команди мають доєднатися збірники, разом з якими 24 червня відбудеться виліт у Швейцарію, де кияни готуватимуться до кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо запросило в Тоттенгема 30 млн євро за Забарного.