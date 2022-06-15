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Україна - Ірландія 1:1: огляд матчу ВІДЕО

Сьогодні 08:08 129 0
Матч завершився внічию
Україна - Ірландія 1:1: огляд матчу ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Ірландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Ірландією у матчі четвертого туру Ліги націй.

Ліга націй - Ліга В

Група 1, 14 червня

Україна - Ірландія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Коллінз, 1:1 - 47 Довбик

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 72), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Ярмоленко (к), Довбик (Сікан, 73).

Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Сирота, Соболь, Зубков.

Ірландія: Келлехер, О’Ші, Леніхан, Каллен, Парротт (Огбене, 80), МакКлін (к), Коллінз, Браун, Моламбі (Гендрік, 67), Найт (Гуріхан, 67), Хоган (Робінсон, 56).

Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Кін, Меннінг, Гемілтон, Ебоселе.

Попереджені: Забарний (49), Ярмоленко (51), Зінченко (79) — Браун (65), Леніхан (81).

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