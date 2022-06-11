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Ігнатенко: Буду радий залишитися в Бордо

Сьогодні 15:02 138 0
Українець хоче продовжувати грати в ТОП-5 лізі Європи
Ігнатенко: Буду радий залишитися в Бордо
#Бордо, #Данило Ігнатенко

Джерело - Футбол News.

Український хавбек Данило Ігнатенко хоче залишитися в Бордо.

Про це він розповів Футбол News.

"Якщо вони захочуть мене викупити, то я буду дуже радий залишитися. Хочу грати в Європі. Це, думаю, мрія кожного футболіста. Виступи в ТОП-5 лізі, за тобою спостерігають дуже багато клубів, відкриваються багато можливостей".

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"Поїхати навіть у ту ж саму Англію. Це ТОП-1 чемпіонат, для мене взагалі грати там = мрія. Повторюся, все залежить від Бордо. Мені доведеться тільки ще більше працювати, щоб поїхати кудись далі", - сказав Ігнатенко.

Нагадаємо, Бордо бажає зберегти українця Ігнатенка.

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