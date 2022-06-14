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Байндль з перемоги стартувала на турнірі в Італії

Сьогодні 20:44 62 0
Байндль вийшла до другого кола турніру
Байндль з перемоги стартувала на турнірі в Італії
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (159) вийшла до другого кола турніру в Італії.

У першому колі українка перемогла представницю Бельгії Грет Міннен (88 ).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. За цей час Байндль 1 раз подала навиліт, припустилась 4-х подвійних помилок та реалізувала 4 з 11 брейкпойнтів.

У другому колі Байндль зустрінеться з італійкою Федерікою Ді Саррою.

Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo - WTA 125
Гаїба, Італія
Трава
Призовий фонд – 115 000 доларів
Перше коло, 14 червня

Катерина Байндль - Грет Міннен 7:6, 6:2

Раніше Ястремська перемогла Лінетт.

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