Байндль з перемоги стартувала на турнірі в Італії

Байндль вийшла до другого кола турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (159) вийшла до другого кола турніру в Італії.

У першому колі українка перемогла представницю Бельгії Грет Міннен (88 ).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. За цей час Байндль 1 раз подала навиліт, припустилась 4-х подвійних помилок та реалізувала 4 з 11 брейкпойнтів.

У другому колі Байндль зустрінеться з італійкою Федерікою Ді Саррою.

Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo - WTA 125

Гаїба, Італія

Трава

Призовий фонд – 115 000 доларів

Перше коло, 14 червня

Катерина Байндль - Грет Міннен 7:6, 6:2

Раніше Ястремська перемогла Лінетт.